Норвежский парламентарий Ингьерд Шу надеется, что переговоры в Женеве по Сирии приблизят к мирному решению сирийского конфликта.

В четверг в ПАСЕ проходят дебаты по теме "Ситуация в Сирии и ее влияние на соседние страны региона".

Выступая в Ассамблее в рамках дебатов без принятия резолюции, Шу выразила надежду на то, "что переговоры по Сирии в Женеве в феврале приблизят нас к мирному решению в этой страшной войне".

"Мы должны поддержать усилия ООН в этом направлении ",- добавила она.

Парламентарий считает, что европейские страны обязаны внести свой вклад в решение проблемы беженцев.

РИА Новости