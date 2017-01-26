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В мире

В ПАСЕ призвали поддержать усилия ООН по сирийскому урегулированию 26.01.2017 22:22

Норвежский парламентарий Ингьерд Шу надеется, что переговоры в Женеве по Сирии приблизят к мирному решению сирийского конфликта.

В четверг в ПАСЕ проходят дебаты по теме "Ситуация в Сирии и ее влияние на соседние страны региона".

Выступая в Ассамблее в рамках дебатов без принятия резолюции, Шу выразила надежду на то, "что переговоры по Сирии в Женеве в феврале приблизят нас к мирному решению в этой страшной войне".

"Мы должны поддержать усилия ООН в этом направлении ",- добавила она.

Парламентарий считает, что европейские страны обязаны внести свой вклад в решение проблемы беженцев.

РИА Новости

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