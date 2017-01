Экс-госсекретарь США уверена в ошибочности миграционной политики президента Дональда Трампа.

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт после миграционных указов президента Дональда Трампа заявила о готовности стать мусульманкой и своем убеждении, что Америка должна быть открытой страной.

«Я была воспитана в католической вере, потом перешла в Епископальную церковь и узнала, что моя семья была иудейской веры. Я готова стать мусульманкой в знак солидарности», — написала Олбрайт в Twitter.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.