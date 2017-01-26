Экс-госсекретарь США уверена в ошибочности миграционной политики президента Дональда Трампа.

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт после миграционных указов президента Дональда Трампа заявила о готовности стать мусульманкой и своем убеждении, что Америка должна быть открытой страной.

«Я была воспитана в католической вере, потом перешла в Епископальную церковь и узнала, что моя семья была иудейской веры. Я готова стать мусульманкой в знак солидарности», — написала Олбрайт в Twitter.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity. — Madeleine Albright (@madeleine) January 25, 2017

Она также заявила, что «Америка должна оставаться открытой для людей любой веры и убеждений».

Дональд Трамп ранее подписал указы об ужесточении миграционной политики, запретив временно принимать беженцев из Сирии и дав старт подготовке к строительству стены на границе с Мексикой.

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