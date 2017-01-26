Крупнейший в мире сайт SkyPixel, посвященный аэрофотосъемке, подвел итоги ежегодного конкурса фотографий, сделанных с помощью дронов.
В 2016 году на конкурс прислали более 27 тысяч работ, однако призы достались лишь десяти.
Публикуем лучшие аэрофотоснимки мира по версии SkyPixel.
Подготовил Рустам Азимов
Главный приз конкурса: «Рыбаки собирают сеть».
Первый приз среди профессионалов в номинации «Красота»: «Исследование».
Второй приз среди профессионалов в номинации «Красота»: «Селфи на водосбросе».
Рисовые террасы в Китае.
Автостоянка.
Второй приз среди профессионалов в номинации «Красота»: «Зеленые волны».
Первый приз среди профессионалов в номинации «Дроны в работе»: «Счастливое утро».
Первый приз среди любителей в номинации «Дроны в работе»: «Вдохновение в работе».
Люди отдыхают у городского фонтана.
Первый приз среди любителей в номинации «Красота»: «Путепровод».
Третий приз среди профессионалов в номинации «Красота»: «Земля».
Третий приз среди любителей в номинации «Красота»: «Ледяная река».
Первый приз среди любителей в номинации «Дроны в работе»: «Вид сверху».
Источник: Lenta.Ru