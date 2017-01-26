Крупнейший в мире сайт SkyPixel, посвященный аэрофотосъемке, подвел итоги ежегодного конкурса фотографий, сделанных с помощью дронов.

В 2016 году на конкурс прислали более 27 тысяч работ, однако призы достались лишь десяти.

Публикуем лучшие аэрофотоснимки мира по версии SkyPixel.

Подготовил Рустам Азимов

Главный приз конкурса: «Рыбаки собирают сеть».

Первый приз среди профессионалов в номинации «Красота»: «Исследование».

Второй приз среди профессионалов в номинации «Красота»: «Селфи на водосбросе».

Рисовые террасы в Китае.

Автостоянка.

Второй приз среди профессионалов в номинации «Красота»: «Зеленые волны».

Первый приз среди профессионалов в номинации «Дроны в работе»: «Счастливое утро».

Первый приз среди любителей в номинации «Дроны в работе»: «Вдохновение в работе».

Люди отдыхают у городского фонтана.

Первый приз среди любителей в номинации «Красота»: «Путепровод».

Третий приз среди профессионалов в номинации «Красота»: «Земля».

Третий приз среди любителей в номинации «Красота»: «Ледяная река».

Первый приз среди любителей в номинации «Дроны в работе»: «Вид сверху».

Источник: Lenta.Ru