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В мире

Президент Мексики отказался ехать в США на встречу с Трампом 26.01.2017 21:15

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил об отмене запланированного на 31 января визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Этим утром мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на рабочей встрече, запланированной на следующий вторник с президентом Трампом», — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

При этом глава Мексики вновь заявил о готовности к диалогу с соседней страной.

«Мексика подтверждает свою волю работать с Соединенными Штатами для достижения соглашений, которые пойдут на пользу обоим государствам», — написал Пенья Ньето.

​Ранее Трамп заявил, что визит Ньето лучше отменить, если Мехико не хочет оплачивать строительство стены на границе между странами.

Накануне американский президент подписал указ, согласно которому Вашингтон начнет подготовку к строительству незамедлительно. Все работы будут выполняться за счет бюджета США, а в дальнейшем Мексика должна будет компенсировать расходы тем или иным способом.

Ньето, в свою очередь, раскритиковал решение нового лидера США и в очередной раз заявил, что его страна ничего не будет платить.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Таким образом он планирует помешать нелегалам пересекать американо-мексиканскую границу.

РИА Новости

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