Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем его дочь Иванка перейдет на работу в Белый дом.

"Сейчас она обустраивается после переезда в Вашингтон. Ее муж Джаред (Кушнер), очень умный хороший парень, он в офисе (работает в Белом доме – ред.). Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Она — очень особенный человек, у нее такая квалификация, какую вы только можете иметь. Я сейчас ничего не исключаю, никакую возможность", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

Он добавил, что Кушнер сейчас делает "замечательную работу".

Ранее Трамп назначил Кушнера своим старшим советником в Белом доме. Он будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком. В связи с этим он должен был уйти с поста руководителя компании Kushner Companies.

Сообщалось, что сама Иванка Трамп в Белом доме работать не будет.

Группа демократов палаты представителей конгресса США потребовала от генпрокурора США и управления по этике оценить законность назначения зятя Трампа советником президента. Минюст США пришел к выводу, что решение президента назначить своим советником Кушнера не противоречит американскому законодательству, в частности, закону "О борьбе с семейственностью".

Дочери Трампа от первого брака Иванке Трамп 35 лет, она долгое время была в руководстве компании своего отца Trump Organization.

РИА Новости