Израиль примет сто сирот из Сирии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую газету Israel Hayom.

Как следует из сообщения, соответствующее распоряжение утвердили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр внутренних дел Арье Дери.

Детей разместят в приемных семьях этнических арабов, где для них будут созданы все условия, в том числе для получения образования.

При этом информация о том, каким путем детей доставят в Израиль, и как они будут распределены по семьям, не приводится.

Ф.Багирова