Израиль примет сто сирот из Сирии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую газету Israel Hayom.
Как следует из сообщения, соответствующее распоряжение утвердили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр внутренних дел Арье Дери.
Детей разместят в приемных семьях этнических арабов, где для них будут созданы все условия, в том числе для получения образования.
При этом информация о том, каким путем детей доставят в Израиль, и как они будут распределены по семьям, не приводится.
Ф.Багирова