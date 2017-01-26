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В мире

Иранская актриса отказалась ехать на «Оскар» из-за Трампа - ФОТО 26.01.2017 18:44

Иранская актриса Таране Алидусти, фильм с участием которой номинирован на «Оскар», заявила, что не будет присутствовать на церемонии вручения кинопремии в знак протеста против планов Дональда Трампа запретить выдачу американских виз жителям ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

«Запрет Трампа на выдачу виз жителям Ирана - расистский. Неважно, культурное это мероприятие или нет, я не поеду на вручение премии киноакадемии в 2017 году в знак протеста», - написала актриса в «Твиттере».

Ранее Ассошиэйтед пресс со ссылкой на проект указа, который оказался в распоряжении агентства, сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением. Согласно сообщению агентства, в проекте указа упоминается Иран, а также Ирак, Сирия, Йемен, Ливия, Сомали и Судан.

Фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер» (The Salesman), в котором Таране Алидусти исполнила главную роль, вошел в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

За роль в «Коммивояжере» Алидусти претендовала на звание лучшей актрисы в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2016 года.

Фархади в 2012 году получил «Оскар» за фильм «Развод Надера и Симин».

BBC

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