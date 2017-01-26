Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что считает пытки в отношении террористов действенным инструментом.

В интервью телекомпании АВС, фрагменты которого опубликованы на ее сайте, ведущий его спросил, хочет ли он как президент применять пытки с погружением человека в воду.

Трамп в ответ пообещал "полагаться на свою команду", в том числе на министра обороны Джеймса Мэттиса, а также на Майкла Помпео, которого он выдвинул на пост директора ЦРУ. "Но считаю ли я, что это работает? Абсолютно, я считаю, что это работает", — сказал президент.

Трамп также сообщил, что в последние сутки "разговаривал с высокопоставленными представителями разведывательного сообщества" США. "Я спросил их: работают ли пытки? Они ответили: да, абсолютно", — рассказал он.

Американский лидер также признал, что "боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" делают вещи, о которых мы не слышали со времен средневековья". "Я не хочу, чтобы на Ближнем Востоке обезглавливали людей за то, что они христиане, мусульмане или кто-то еще", — добавил Трамп.

Полностью АВС покажет интервью с Трампом вечером по местному времени.

РИА Новости