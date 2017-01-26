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В мире

ПАСЕ попросила Украину активнее заняться борьбой с коррупцией 26.01.2017 06:10

ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию по функционированию демократических институтов в Украине, в которой попросила Киев активнее бороться с коррупцией; как передает корреспондент РИА Новости, "за" высказались 106 парламентариев, 11 "против" и 9 воздержались.

"Признавая, что ряд реформ связаны с минским процессом, Ассамблея подчеркивает, что отсутствие прогресса в осуществлении минских соглашений не должно служить оправданием для замедления существенных реформ, направленных на консолидацию демократии в стране", — отмечается в резолюции.

"Значительный прогресс был достигнут в связи с изменением нормативно-правовой базы для осуществления этих реформ. Сейчас важно осуществить эти законодательные изменения", — уверены в ПАСЕ. В резолюции отмечены конституционная реформа, сотрудничество с Венецианской комиссией, приветствуются поправки, связанные с юридической системой.

Ассамблея в резолюции выразила "озабоченность в связи с проблемами в области прав человека, связанных с законом о люстрации". Поэтому ПАСЕ призвала Верховную раду "безотлагательно принять поправки к этому закону, подготовленные в сотрудничестве с Венецианской комиссией для решения этих проблем".

По мнению ПАСЕ, "широко распространенная коррупция в Украине остается одним из основных поводов для беспокойства". "Длительное отсутствие существенного и конкретного прогресса в этой области, особенно с точки зрения уголовного преследования и суда, может уменьшить последствия программы амбициозных реформ властей и в долгосрочной перспективе может подорвать доверие общественности к политической и судебной системам", — говорится в тексте резолюции.

"В этом контексте Ассамблея выражает обеспокоенность по поводу медленного прогресса в борьбе с коррупцией, а также отсутствие конкретных результатов", — отмечается в докладе ПАСЕ.

РИА Новости

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