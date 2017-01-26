Вашингтон будет требовать от всех стран принимать обратно своих граждан, выдворяемых из США, это будет обязательным условием любых дипломатических переговоров, свидетельствует текст исполнительного указа американского президента Дональда Трампа.

"Госсекретарь должен в соответствии с законом максимально добиваться того, чтобы дипломатические усилия и переговоры с иностранными государствами включали в качестве условия и прецедента то, чтобы иностранные государства принимали своих граждан, подлежащих выдворению из Соединенных Штатов", — говорится в указе Трампа.

РИА Новости