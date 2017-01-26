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В мире

Мадонна опровергла информацию о планах усыновления детей из Малави 26.01.2017 05:44

Американская поп-звезда Мадонна опровергла информацию о планах по усыновлению детей из Малави, объяснив, что целью ее визита в страну является благотворительность, пишет журнал People.

Ранее сообщалось, что в среду певица появилась в суде в малавийской столице Лилонгве. Представитель суда заявил, что Мадонна подала заявку на усыновление еще двух детей в Малави.

"Я нахожусь в Малави для того, чтобы проверить детскую больницу в Блантире и другие проекты Raising Malawi (благотворительная организация, основанная певицей, — ред.), а затем я отправлюсь домой", — заявила Мадонна в интервью журналу.

"Слухи об усыновлении являются ложными", — сказала она.

В 2006 году певица усыновила в Малави мальчика Давида Банда, а в 2009 году — девочку Мерси Джеймс.

Кроме того, у Мадонны есть сын Рокко от брака с Гаем Ричи и дочь Лурдес, отец которой — тренер по фитнесу Карлос Леон.

РИА Новости

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