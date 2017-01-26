Проект указа, разработанный для президента США Дональда Трампа, предусматривает создание безопасных зон для сирийских беженцев. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, проект президентского указа ставит перед госсекретарем США и министром обороны задачу разработать план, согласно которому для сирийских беженцев будут созданы безопасные зоны как в Сирии, так и в ближайших к ней странах.

На разработку плана главам ведомств отводится 90 дней со дня его подписания. Однако агентство не уточняет, когда указ может быть подписан.

Ранее Трамп подписал указ об охране границы США.

Gazeta.ru