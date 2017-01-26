Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглись масштабной кибератаке, из-за которой пришлось отключить систему, используемую при военных учениях, сообщает агентство Рейтер.

Официальный представитель вооруженных сил страны Филип Саймон (Philip Simon) подтвердил изданию Dagens Nyheter, что атака повлияла на систему Caxcis IT, работу которой военные пока не возобновляли. Рассказать о том, когда произошла кибератака и кто может стоять за ней, Саймон отказался.

Ранее сообщалось, что компьютерная сеть Швеции подвергалась в 2016 году более 100 тысячам кибератак со стороны различных спецслужб и организаций, связанных с иностранными государствами.

Аналитики Радиокоммуникационной службы шведской обороны полагают, что атаки совершаются либо для сбора секретной информации, либо для использования шведских компьютеров для проведения акций в других странах. Они отметили, что противостоять таким кибератакам очень сложно.

РИА Новости