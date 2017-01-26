Законодательный орган Дании принял 26 января резолюцию о т.н. «геноциде армян».

Документ был принят на пленарном заседании 89 голосами «за», девятью – против, при 11 воздержавшихся, сообщают армянские СМИ.



Резолюция была обсуждена 19 января.



В повестку парламента резолюцию внесли партии «Enhedslisten», «Liberal Alliance» и «Alternativet» благодаря усилиям армянской диаспоры Дании.

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«Геноцид армян» – крах ложной аргументации: по следам зарубежных ученых

Армения и армянское лобби утверждают, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году т.н. «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян. Армянское лобби уже много лет ведет деятельность для его признания в ряде стран мира.

Следует отметить, что Турция открыла свои исторические архивы для расследования событий 1915 года и призвала создать независимую комиссию из историков, однако Армения отказалась подержать предложение Анкары.

Эльшан Рустамов, Г.Р.