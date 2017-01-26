Интенсивные снегопады и морозная погода, установившиеся в последние две недели на севере Афганистана привели к гибели 27 детей в уезде Дарзаб провинции Джаузджан.

Как сообщил Anadolu глава администрации уезда Рахматуллах Хашар, погибли дети в возрасте младше пяти лет.

Все они члены семей беженцев, прибывших в Дарзаб из других регионов Афганистана.

«Толщина снежного покрова в уезде достигла одного метра, связь со многими селами потеряна. Люди лишены доступа к медицинским услугам»,- сказал Рахматуллах Хашар.

Ф.Багирова