USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
В мире

На севере Афганистана от холода погибли 27 детей 26.01.2017 16:09

Интенсивные снегопады и морозная погода, установившиеся в последние две недели на севере Афганистана привели к гибели 27 детей в уезде Дарзаб провинции Джаузджан.

Как сообщил Anadolu глава администрации уезда Рахматуллах Хашар, погибли дети в возрасте младше пяти лет.

Все они члены семей беженцев, прибывших в Дарзаб из других регионов Афганистана. 

«Толщина снежного покрова в уезде достигла одного метра, связь со многими селами потеряна. Люди лишены доступа к медицинским услугам»,- сказал Рахматуллах Хашар.

Ф.Багирова

263количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОУволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗадержанные лондонской полицией бортпроводники AZAL отпущены – ОБНОВЛЕНОБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОУправление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТОСамые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТОВ Кувейте казнили члена королевской семьиПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойДочь Майкла Джексона рассказала про смерть отца, изнасилование и попытки суицида – ФОТОВ Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января16:09 На севере Афганистана от холода погибли 27 детей15:59 Азербайджан в одной группе с Косово15:57 «Реал» изменил эмблему из-за нежелания оскорблять чувства мусульман15:38 В Сирии боевиками ИГИЛ жестоко убита азербайджанка с двумя малолетними детьми15:37 Жители Баку смогут бесплатно посмотреть японские фильмы15:27 В Баку избили женщину, требовавшую вернуть долг15:23 Кино на неделю: «Притяжение», «Великая стена», «Молчание» и другие премьеры (26 января) - ФОТО – ВИДЕО15:09 В Азербайджане задержана подозреваемая в сексуальной эксплуатации женщин14:58 Компания Səba: «На наших складах имеется 1000 тонн курицы»14:48 Журналист 1news.az стал лауреатом конкурса посольства России в Азербайджане – ФОТО14:40 Очередная инновация от «ASAN xidmət»: услуги гражданам будут оказывать в поезде - ФОТО14:35 Проведен очередной тренинг в рамках проекта «Экологическая лаборатория для детей» - ФОТО14:27 «Убийство чести» - кто и почему внедряет в наши умы этот термин?14:22 Стало известно, почему экс-министр финансов Армении сбежал в США14:07 Ректор БВШН побывал в Институте нефти Вьетнама - ФОТО