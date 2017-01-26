Американская актриса Мэри Тайлер Мур скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы.

«Сегодня Мэри Тайлер Мур скончалась в возрасте 80 лет в окружении друзей и любящего мужа», — сообщила представитель актрисы Мара Баксабаум.

По данным издания, последнюю неделю Мур дышала с помощью респиратора. Причина смерти актрисы не сообщается, однако в 2011 году она перенесла операцию на мозге.

Мэри Тайлер Мур, неоднократная обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус», известна своими ролями в сериалах «Шоу Дика Ван Дайка» и «Шоу Мэри Тайлер Мур».

В 1992 году актриса была удостоена собственной звезды на «Голливудской аллее славы».

Gazeta.ru