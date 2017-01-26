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В мире

Израильские военные убили палестинца, врезавшегося в автобусную остановку 26.01.2017 02:39

Израильские военные застрелили палестинца, который врезался на машине в автобусную остановку на въезде в одно из еврейских поселений Западного берега реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Обстоятельства происшествия, в котором никто из израильтян не пострадал, выясняются, но военные озвучивают версию преднамеренного автомобильного тарана. Если подозрения на теракт подтвердятся, то инцидент станет продолжением длинной череды арабских атак, жертвами которых за год стали порядка 40 человек.

"Палестинец врезался на машине в автобусную остановку на въезде в (поселение) Кохав-Яир, юго-восточнее (палестинского города) Рамаллаха… В ответ на непосредственную угрозу военнослужащие открыли огонь по нападавшему, в результате чего тот был убит", — сказано в сообщении пресс-службы.

При убитом был найден нож, говорят военные.

Арабские атаки, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде. Череда нападений продолжается с осени прошлого года, хотя в последние месяцы их частота заметно снизилась.

РИА Новости

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