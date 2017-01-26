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В мире

Трамп пообещал депортировать мигрантов, совершивших преступления в США 26.01.2017 01:38

Белый дом утверждает, что страны будут принимать депортируемых из США под угрозой отказа в визах гражданам этих стран, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, приоритетом будет высылка из США людей, находящихся в стране незаконно и осужденных за преступления на территории США. После отбытия срока они будут получать "билет в один конец", причем страны, откуда они родом, будут их принимать, заявил Спайсер.

"Госдепартамент будет удерживать визы и использовать другие инструменты, чтобы добиться того, чтобы страны принимали и возвращали преступников, которые приехали из этих стран. Мы добьемся, чтобы эти страны приняли этих людей", — сказал Спайсер.

РИА Новости

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