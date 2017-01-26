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В мире

В США задержали семь человек в ходе акции протеста 26.01.2017 13:27

Правоохранители в Вашингтоне задержали семерых активистов, которые в среду захватили подъемный кран на строительном объекте в нескольких кварталах от Белого дома, передает телеканал ABС со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, протестующие вывесили на кране баннер размером около 20 на 10 метров с единственным словом: Resist ("Сопротивляйся") и спустились только через 14 часов.

Ранее сообщалось, что за акцию протеста взяла ответственность организация по охране окружающей среды Greenpeace. Представители организации сообщили, что акция направлена против политики нового президента США Дональда Трампа.

"Из-за чрезвычайной опасности центральный полицейский департамент следил за ситуацией до тех пор, пока протестующие не спустились в 22.04. Были задержаны семь человек, они были помещены под стражу", — говорится в заявлении полиции. Правоохранительные органы сообщили, что задержанным были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая незаконное проникновение и порчу имущества.

В пятницу, 20 января, во время празднования инаугурации Трампа противники президента проводили акции протеста в Вашингтоне, в ходе которых били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки, пострадали несколько полицейских. На следующий день в столице США прошел еще один марш протеста.

РИА Новости

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