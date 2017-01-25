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В мире

Жизнь на руинах: «Прогулка» по Восточному Алеппо - ФОТО 25.01.2017 12:57

Алеппо. Один из наиболее сильно пострадавших городов от войны в Сирии.

Правительственные войска и повстанцы вели бои за город с лета 2012 года. 13 декабря 2016 года сирийские власти заявили о взятии города под полный контроль, повстанцы были эвакуированы.

Те, кто не пожелал или по каким-то причинам не смог уехать, продолжают жить в городе, вернее, на том, что от него осталось, сообщает BBC Türkçe.

Сейчас, идя по разрушенным улицам Алеппо, даже не знаешь, куда они ведут.

В ходе боев город был разделен на две части – восточную и западную.

Опустевшие, разрушенные улицы Восточного Алеппо производят гнетущее впечатление.

Исторический центр Алеппо - Старый город. За этой баррикадой из мешков проходила линия фронта, а с другой стороны держали оборону повстанцы.

Кажется, что насилие и смерть, царившие здесь, не хотят покидать город.

Историческая мечеть Омейядов, более известная как Большая мечеть, практически разрушена, но ее стены изрешечены сотнями пуль.

Специалисты заверяют, этот исторический  памятник все еще имеет шанс на восстановление.

«Мы конечно рады, что все кончено, но теперь здесь нет ни домов, ни магазинов…», - говорят жители некогда осажденного города.

Детям приходится играть на развалинах когда-то прекрасных зданий.

Маленький сириец греется у самодельной печки, ему выпала возможность съесть свежий огурец - во время осады восточного Алеппо туда невозможно было доставить еду.

Многие дети в Сирии не ходят в школу.

В Восточном Алеппо они взваливают на свои плечи часть забот взрослых, чтобы выжить.

Воду почти во всех районах восточного Алеппо можно достать только таким образом - из цистерн. Все системы инфраструктуры давно выведены из строя, но в разрушенные дома уже вселилось обратно около 40 тысяч человек.

Мальчик набрал воду для своей семьи. Обратите внимание: под его правым глазом видны фрагменты шрапнели, оставшиеся под кожей

Тем не менее, жизнь здесь, кажется, худо-бедно начинает налаживаться.

Овощная лавка вокруг руин разрушенных домов.

В историческом центре Алеппо, известном как Старый город, пекарь решил, что местным жителям никак не обойтись без пирожных.

Во время всех войн страдают дети, но их часто спасает умение приспосабливаться к трудным условиям.

Но, несмотря на все испытанные тяготы и невзгоды, они не утратили любви к родному городу.

Маленькие сирийцы в надежде на лучшую жизнь скандируют: Халеб - Алеппо.

Ф.Багирова

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