Силы безопасности Саудовской Аравии задержали 16 человек — 13 пакистанцев и трех саудовских подданных.

По его словам, главный подозреваемый Хусам аль-Джагани арендовал помещение, где взорвались смертники, по указанию террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" из-за рубежа.

Представитель МВД сказал, что правоохранительным органам удалось установить личности смертников, которые являлись подданными Саудовской Аравии. При этом один из них — Халид Гази Хусейн ас-Сарвани — разыскивался силами безопасности за связь с террористическими группировками ИГИЛ и "Аль-Каида", а также за причастность к созданию и распространению видеороликов в поддержку террористов в интернете и призывы к участию в боевых действиях в Сирии и Ираке. Другой смертник участвовал в военных действиях и отбыл наказание, но не прекратил свои отношения с террористическими группировками.

РИА Новости