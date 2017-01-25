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В мире

Саудовские силовики задержали 16 человек по подозрению в связях с боевиками 25.01.2017 00:26

Силы безопасности Саудовской Аравии задержали 16 человек — 13 пакистанцев и трех саудовских подданных.

По его словам, главный подозреваемый Хусам аль-Джагани арендовал помещение, где взорвались смертники, по указанию террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" из-за рубежа.

Представитель МВД сказал, что правоохранительным органам удалось установить личности смертников, которые являлись подданными Саудовской Аравии. При этом один из них — Халид Гази Хусейн ас-Сарвани — разыскивался силами безопасности за связь с террористическими группировками ИГИЛ и "Аль-Каида", а также за причастность к созданию и распространению видеороликов в поддержку террористов в интернете и призывы к участию в боевых действиях в Сирии и Ираке. Другой смертник участвовал в военных действиях и отбыл наказание, но не прекратил свои отношения с террористическими группировками.

РИА Новости

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