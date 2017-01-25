Иракские силы безопасности полностью контролируют все районы на востоке Мосула, сообщил журналистам командующий наземными структурами в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) американский генерал-майор Джозеф Мартин.

"Накануне, после более чем 100 дней боевых действий, правительство и силы безопасности Ирака объявили об освобождении восточного Мосула. И хотя операции по зачистке территории будут продолжаться, иракские силы безопасности контролируют все районы внутри города к востоку от реки Тигр", — сказал он в ходе телебрифинга из Багдада.

Мартин назвал это "монументальным достижением" иракских властей. Он подчеркнул, что "данная задача была бы сложной для любой армии мира".

Американский военачальник также признал, что "впереди предстоит трудная борьба в западном Мосуле".

Официально об освобождении от террористов восточного Мосула во вторник объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Иракская армия совместно с местным ополчением и курдскими отрядами пешмерга проводит с 17 октября 2016 года операцию по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГИЛ при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США.

РИА Новости