США могут вновь открыть секретные тюрьмы ЦРУ за границей, сообщила газета Washington Post со ссылкой на проект исполнительного указа президента Дональда Трампа.

В проекте сказано, что решение экс-президента Барака Обамы отказаться от секретных тюрем отменяется. Кроме того, формулировки указа допускают "продвинутые" меры допроса, включая инсценировку утопления.

Пока неясно, планирует ли Трамп подписать документ. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

Влиятельный сенатор Джон Маккейн заявил, что потенциальные попытки вернуть пытки обречены на провал, поскольку противоречат закону. Маккейн подчеркнул, что только что утвержденный глава ЦРУ Майк Помпео и вступивший в должность министр обороны Джеймс Мэттис заявили, что выступают против пыток.

РИА Новости