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В мире

Лучшие пляжи мира по версии National Geographic - ФОТО 25.01.2017 09:59

Официальное издание Национального географического общества США, журнал National Geographic составил список лучших пляжей мира.

Это как и всем известные курорты, так и скрытые от посторонних глаз уголки, доступные лишь самым целеустремленным путешественникам.

Представляем эти райские места вашему вниманию.

Подготовил Рустам Азимов

Плайя-дель-Амор, острова Мариетты, Мексика

Чтобы попасть сюда, надо купить путевку у одного из авторизованных туроператоров. Одновременно отдыхать на «Пляже любви» могут не более шести человек.

Анс Сурс д'Аржан, остров Ла-Диг, Сейшельские острова

Этот пляж считается визитной карточкой всех Сейшел. Здесь путешественник получит все, что ждет от отдыха в этом уголке мира: спокойные бирюзовые воды, белый песок, пальмы и, конечно, жаркое солнце.

As Catedrais, Рибадео, Испания

Свое название пляж As Catedrais («Соборный») получил за огромную арку, напоминающую контрфорсы готических соборов.

Папаколеа, Наалеху, Гавайские острова

Гавайские пляж Папаколеа в один голос советуют посетить все побывавшие здесь путешественники. Его главной «фишкой» считается необычный песок зеленого цвета. Кроме того, здесь почти никогда не бывает много народа.

Пляж Reynisfjara, Исландия

Еще один «цветной» пляж — черная вулканическая галька под ногами и скалы из базальтовых столбов. Кстати, по легенде это вовсе не столбы, а тролли, окаменевшие от солнечного света.

Лайм-Риджис, Великобритания

Пляж в городке Лайм-Риджис на западе английского графства Дорсет привлекает не только ценителей спокойного отдыха, но и любителей палеонтологии. Здесь много окаменевших раковин аммонитов — вымерших древних моллюсков, размеры которых достигали двух метров.

Блу-Бэй, Маврикий

Великолепная лагуна с водой ярко-голубого цвета, чистейшим белым песком, казуариновыми рощами, рифами и кораллами. Пляж, расположенный в 40 километрах от Порт-Луи — столицы островного государства, считается лучшим в стране.

Боуман, остров Санибел, Флорида, США

Расположенный на небольшом острове Санибел во Флориде пляж привлекает путешественников свой удаленностью от цивилизации, живописными закатами и пеликанами — они тут частые гости.

Лейзи-Бич, Ко-Ронг-Самлоем, Камбоджа

На острове Ко-Ронг-Самлоем всего несколько отелей, где обычно немного постояльцев. Пляж Lazy Beach — то, ради чего приезжают на остров.

Кэннон-Бич, Орегон, США

Еще один американский пляж в подборке. В июне здесь проходит ежегодный конкурс по постройке песочных замков.

Источник: Gazeta.Ru

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