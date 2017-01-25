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В мире

Ученые: Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической 25.01.2017 09:46

Пристрастие к интернету, в том числе социальным сетям или видеоиграм, во многом зависит от наших генов. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа в Лондоне, сообщается на сайте вуза.

Вовлеченность людей в онлайн-медиа продолжает расти с беспрецедентной скоростью, технологии играют все большую роль в нашей жизни, но вместе с тем далеко не все пользователи Сети проводят в ней одинаковое время: кто-то без этого жить не может, а кто-то выходит в интернет лишь по необходимости.

Чтобы понять, чем вызваны эти различия, ученые решили посмотреть, как пользуются онлайн-ресурсами более 8,5 тысячи 16-летних близнецов, причем как однояйцовых (генотип совпадает на 100 процентов), так и многояйцовых (общими являются 50 процентов генов). В частности оценивались такие параметры, как время, потраченное на развлекательные и образовательные игры, чаты, мессенджеры и Facebook.

Как оказалось, наследственность определяет тягу к различным типам онлайн-ресурсам примерно на треть, а еще две трети складываются из факторов окружающей среды. Это, в частности, то, как доступ к интернету регулируется внутри семьи (например, родители больше следят за одним братом, чем за другим).

Полученные результаты, отмечают ученые, опровергают мнение, что люди - "беззащитные" потребители онлайн-ресурсов, оглушенные интернет-технологиями. Скорее речь идет о том, что каждый использует медиа на основе уникальных генетических предрасположенностей.

Российская Газета

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