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В мире

Белый дом призвал оставить в покое младшего сына Трампа 25.01.2017 09:25

Администрация США призвала общественность оставить в покое сына президента Дональда Трампа — 10-летнего Бэррона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«По давней традиции детям президентов предоставляется возможность расти без того, чтобы им уделялось политическое внимание. Белый дом ожидает, что эта традиция продолжится. Благодарим вас за сотрудничество в этом вопросе», — говорится в сообщении.

Ранее некоторые интернет-пользователи высмеяли мальчика за поведение на инаугурации отца. Им показалось, что ребенок выглядел сонным и отсутствующим. Также им показалось нелепым то, что школьник решил поиграть со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.

В частности, сценаристка телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC Кэти Рич опубликовала твит о Бэрроне Трампе. Она написала, что мальчик «будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении». Телеканал временно отстранил ее от работы. После критики со стороны СМИ и пользователей соцсетей она удалила запись, а в понедельник, 23 января, принесла извинения.

Позже за Бэррона вступилась 36-летняя Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон. «Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком», — написала она в Facebook.

После инцидента в сети вернулись к разговорам о том, что Бэррон страдает аутизмом и его родители скрывают этот факт. Впервые обсуждать такую вероятность начали в ноябре 2016 года после победы Трампа на президентских выборах. Первая леди Мелания Трамп тогда пообещала засудить блогера, который первым опубликовал ролик с соответствующими «доказательствами».

Lenta.ru

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