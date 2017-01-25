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В мире

Новый министр обороны США посетит Японию и Южную Корею на следующей неделе 25.01.2017 20:54

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис на следующей неделе посетит Японию и Республику Корея, сообщил в среду официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Министр начнет свой первый визит в новой должности 1 февраля. Он встретится со своими партнерами, представляющими двух ключевых союзников США — Японию и Республику Корея", — сказал он.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники сообщило о визите Мэттиса в Южную Корею и Японию в первой декаде февраля. Как ожидается, Мэттис встретится с министром обороны Японии Томоми Инадой, а также с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Япония намерена обсудить вопросы, вызывающие наибольшую озабоченность — усиление активности Китая в Южно-Китайском море и ядерную и ракетную программу Северной Кореи.

Это будет первое заграничное турне Мэттис с момента вступления в должность. Обозреватели считают, что избрание Страны восходящего солнца в качестве места первого визита нового министра обороны США должно продемонстрировать азиатским союзникам усиленное внимание, которое Вашингтон будет уделять этому региону.

РИА Новости

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