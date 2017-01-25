Семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, которая стала известна благодаря своим записям в "Твиттере" из осажденного Алеппо, написала открытое письмо Дональду Трампу.

"Вы должны что-то сделать для сирийских детей, потому что они такие же, как и ваши дети, и тоже заслуживают жить в мире, как и вы", - пишет она.

Бана вместе со всей семьей бежала из Алеппо в декабре, когда проходила эвакуация мирных жителей осажденной восточной части города. Сейчас она живет в Турции.

Девочка начала вести записи в "Твиттере" в сентябре, когда войска Башара Асада при поддержке России начали наступление в контролируемой повстанцами восточной части города. Бана описывала происходящее на английском языке.

Ее мать Фатима, которая помогает Бане с ее аккаунтом в "Твиттере", отправила на Би-би-си текст открытого письма Баны Дональду Трампу.

По ее словам, Бана написала его за несколько дней до инаугурации нового американского президента, потому что она "много раз его видела по телевизору".

Письмо Баны Алабед Дональду Трампу:

«Дорогой Дональд Трамп,

Меня зовут Бана Алабед. Я семилетняя сирийская девочка из Алеппо.

Всю свою жизнь я прожила в Сирии, пока в декабре прошлого года я не уехала из осажденного восточного Алеппо. Я из числа тех детей, которые пострадали из-за войны в Сирии.

Сейчас я живу в мирной обстановке в моем новом доме в Турции. В Алеппо я ходила в школу, но ее разбомбили.

Некоторые из моих друзей погибли.

Мне очень грустно за них, я так хотела бы, чтобы они были сейчас со мной, чтобы мы могли играть вместе. Я не могла играть в Алеппо, это был город смерти.

Сейчас, в Турции, я могу выходить на улицу и радоваться. Я могу ходить в школу, хотя я пока не начала. Именно поэтому мир столь важен для всех, в том числе и для вас.

Но миллионы сирийских детей сейчас живут не так, как я, и страдают в разных частях Сирии. Они страдают из-за того, что делают взрослые.

Аккаунт Баны Алабед в "Твиттере" полон призывов к миру

Я знаю, что вы станете президентом Америки. Пожалуйста, спасите детей и народ в Сирии. Вы должны что-то сделать для сирийских детей, потому что они такие же, как и ваши дети, и заслуживают жить в мире, как и вы.

Если вы мне пообещаете, что вы что-то сделаете для детей в Сирии, я буду вашим новым другом.

Надеюсь увидеть, что вы сделаете для детей в Сирии».

Турция, где сейчас живут Бана и ее родственники, поддерживает сирийскую оппозицию. Позиция президента Трампа по сирийскому конфликту пока не ясна.

Дональд Трамп не раз заявлял, что хотел бы укрепить отношения с Россией, и выражал поддержку президенту Путину, который, в свою очередь, поддерживает президента Асада.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что следует прекратить помощь сирийским повстанцам, но не так давно он также говорил о необходимости установить в Сирии "безопасные зоны", что поможет тем же повстанцам.

Иран, Россия и Турция заявили, что намерены укрепить трехнедельное соглашение о прекращении огня в Сирии.

Но сейчас неясно, сколь долго может подобное перемирие оставаться в силе без согласия как правительства президента Асада, так и повстанцев.

BBC Russian