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В мире

СМИ: Трамп подпишет указы по иммиграции и мигрантам из мусульманских стран 25.01.2017 07:00

Президент США Дональд Трамп может подписать в среду указы по иммиграции, касающиеся беженцев и мигрантов из мусульманских стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на нескольких помощников конгрессменов и экспертов по вопросам иммиграции, знакомых с ситуацией.

Как отмечает агентство, ожидается, что Трамп может подписать эти указы в министерстве внутренней безопасности.

По данным помощников и экспертов, пожелавших остаться неназванными, указы Трампа скорее всего включат в себя ограничение на въезд в США беженцев и некоторых лиц, имеющих визы, из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Власть президента США ограничена — например, многие его указы может затормозить конгресс (если откажется выделить средства) или суд (если признает указ неконституционным). Так, Обама не смог закрыть военную тюрьму в Гуантанамо из-за позиции конгресса, отказавшегося дать на это деньги. А иммиграционные указы Обамы, призванные легализовать миллионы нелегальных иммигрантов, были отменены судом. Тем не менее, Обама активно пользовался указами, чтобы проводить свою политику, поскольку не мог провести свои инициативы через конгресс. Аналогичную стратегию может избрать и Трамп. Несмотря на то, что однопартийцы Трампа из Республиканской партии контролируют обе палаты конгресса, они не подчиняются ему напрямую и не обязаны реализовывать его повестку дня.

РИА Новости

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