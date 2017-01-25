В связи подготовкой операции по освобождению западных кварталов города Мосул от террористов ИГИЛ, свои дома могут покинуть еще около 200-250 тысяч человек, сказал министр Ирака по делам миграции Джасым аль-Джаф, сообщает Anadolu.

«Восток Мосула покинули около 150 тысяч человек. В ближайшее время начнется операция по освобождению от террористов западных кварталов города, что приведет к новой волне беженцев. Все они будут размещены в лагерях беженцев на востоке города»,- сказал министр.

При этом аль-Джаф не назвал точную дату начала операции на западе Мосула.

Министр напомнил, что в связи с операциями против ИГИЛ внутренне перемещенными лицами в Ираке уже стали 1,6 миллионов жителей.

Тем временем, сообщения об убийствах мирных жителей Ирака со стороны террористов ИГИЛ вызывают обеспокоенность в ООН.

«Мы глубоко обеспокоены безопасностью жителей районов, захваченных ИГИЛ. В этих районах Ирака могут находиться до 750 тысяч человек», - сказал официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.

«Трудно проверить, сколько гражданских лиц убиты или ранены, поскольку, согласно имеющейся информации, боевики продолжают подвергать бомбардировкам освобожденные регионы, проводить теракты и обстреливать жителей при помощи снайперов », - продолжила представитель УВКПЧ.

«В последние недели мы продолжали получать большое число сообщений о гражданских лицах, убитых при попытке бегства из подконтрольных ИГИЛ районов. В частности, 13 января боевики застрелили женщину с ребенком, которые пытались бежать», подчеркнула она.

В то же время официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что в связи с операцией против ИГИЛ в районе второго по величине города страны - Мосула - без крыши над головой остались десятки тысяч человек.

По его словам, число беженцев из районов на северо-западе Ирака, где продолжается операция против террористов ИГИЛ, достигло 161 тыс человек. «Только за последние сутки на восток Мосула по линии ООН доставлен гуманитарный груз для 4500 человек», - отметил Дюжаррик.

По его словам, за последнюю неделю в районы северо-запада Ирака доставлено грузов для 56 тысяч человек.

Также Минобороны Ирака на днях объявило, что все кварталы Мосула, расположенные на восточном берегу реки Тигр, очищены от террористов ИГИЛ.

Там начинает налаживаться мирная жизнь.

В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от террористической организации ИГИЛ. Город находился под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.

Ф.Багирова