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В мире

В конгрессе США внесли законопроект о запрете президенту наносить ядерный удар первым 25.01.2017 06:10

В конгресс США внесен законопроект, запрещающий президенту наносить ядерный удар без объявления войны. Об этом пишет Foreign Policy.

Авторами законопроекта выступили сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен-республиканец Тед Лью. Отмечается, что подобный запрет обсуждался еще при экс-президенте Бараке Обаме и ни к каким результатам не привел, однако с приходом Дональда Трампа на пост главы государства дебаты возобновились.

«Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США наделяет его этим правом», — заявил сенатор Марки.

По его мнению, в ситуации кризиса с другой ядерной державой риск непреднамеренной ядерной войны возрастает.

«Конгресс должен действовать, чтобы сохранить стабильность в мире, четко указав условия, при которых США могут стать первыми, кто наносит ядерный удар», — отмечает конгрессмен Лью.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что симметричные сокращения ядерного вооружения между США и Россией недопустимы.

Gazeta.ru

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