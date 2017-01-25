По меньшей мере восемь тысяч человек, ранее покинувших Гамбию, вернулись в страну после ухода с должности экс-президента Яйи Джамме, передает агентство Франс пресс со ссылкой на заявление управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Несколько тысяч человек вернулись в Гамбию после того, как экс-президент Яйя Джамме сложил свои полномочия, процесс возвращения продолжается", — приводит агентство отрывок из заявления. Отмечается, что по состоянию на понедельник, число вернувшихся в страну человек оценивается в восемь тысяч.

На очередных президентских выборах в Гамбии 1 декабря 2016 года президент Яйя Джамме, возглавлявший страну с 1996 года, набрал только 36,7% голосов. Его соперник Адама Барроу набрал 45,5%. После этого Джамме заявил, что не признает результаты выборов, якобы прошедших с большими нарушениями.

Совбез ООН принял резолюцию с призывом к Джамме о передаче власти Барроу, однако парламент Гамбии продлил полномочия Джамме. Новому президенту пришлось принимать присягу в посольстве Гамбии в соседнем Сенегале.

После этого военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. Еще через несколько часов Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило о приостановке операции до полудня 20 января, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти Барроу. Президент ЭКОВАС Марсель де Соуз предупредил, что войска силой сместят Джамме, если он не откажется от своего поста. Джамме уступил международному давлению и вылетел в Гвинею.

РИА Новости