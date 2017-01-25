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В мире

Трамп на выступлении в конгрессе поделится своим видением развития США 25.01.2017 05:25

Президент США Дональд Трамп принял приглашение выступить перед конгрессом и намерен поделиться своим видением развития страны, сообщил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Вы знаете, что спикер палаты представителей Пол Райан направил президенту приглашение выступить на совместном заседании обеих палат конгресса 28 февраля. Я рад вам сообщить, что президент принял это приглашение", — сказал он.

По словам Спайсера, американский лидер в ходе этого выступления "рассчитывает поделиться своими планами развития страны".

Ранее республиканец Райан, занимающий в политической иерархии США третье место после президента и вице-президента, сообщил о том, что направил главе государства приглашение выступить 28 февраля.

РИА Новости

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