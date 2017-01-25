USD1.8559
EUR1.9910
RUB0.0314
Brent55.31
WTI52.99
Золото1 205.11
S&P 500 Index2 280.07
Nikkei 22519 015.09
В мире

В США в отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках 25.01.2017 17:00

В США в отношении корреспондента RT Александра Рубинштейна, освещавшего протесты в день инаугурации Дональда Трампа, заведено дело об участии в массовых беспорядках.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное — не навредить нашему коллеге», — заявили в пресс-службе RT.

Отмечается, что максимальное наказание по данному обвинению — тюремное заключение сроком до десяти лет или штраф в размере $25 тыс.

В день инаугурации президента США Дональда Трампа корреспондент RT Александр Рубинштейн, освещавший протесты в Вашингтоне, был задержан полицией. Он был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в отделение несмотря на то, что показал своё удостоверение журналиста.

Союз журналистов России (СЖР) готов оказать всю необходимую помощь задержанному при беспорядках в Вашингтоне корреспонденту RT Александру Рубинштейну; в союзе считают, что обвинение, предъявленное ему, не выдерживает никакой критики, и на предстоящем суде оно будет снято, заявил РИА Новости секретарь СЖР, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

«Обвинение в участии в массовых беспорядках, предъявленное нашему коллеге, тоже не выдерживает никакой критики, поэтому мы практически уверены, что на предстоящем суде обвинение с нашего коллеги, как и с американского журналиста Эвана Энджела, будет снято. RT уже заявил о том, что использует все возможности для защиты своего сотрудника, со своей стороны мы также готовы оказать коллеге любую необходимую помощь и поддержку, которая может потребоваться», — заявил Шафир.

«Массовые протесты и беспорядки в день инаугурации нового главы государства – очень острый и опасный момент, можно представить себе градус напряженности и агрессии со стороны как протестующих, так и полиции. Судя по имеющейся информации, её жертвами стали как наши коллеги-журналисты, так и ряд других людей, не участвовавших в протестных акциях и просто оказавшихся рядом», — отметил он.

Однако, по его словам, это никоим образом не отменяет того факта, что «задержание журналиста – пример полицейского произвола». «Оно было произведено неправомерно: Александр Рубинштейн предъявил сотрудникам полиции свое удостоверение журналиста», — пояснил Шафир.

299количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Уволен сотрудник дорожной полиции, снявший на видео мольбы водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ мессенджер WhatsApp добавлено три новых функцииВыделено 4 млн манатов на восстановление села, освобожденного от оккупацииАдрей Бедняков прогулялся по Баку в компании Влада Лисовца в рамках программы «Проводник» - ФОТО – ВИДЕООпределен самый дешевый для переезда город мираАльфонс из Азербайджана оформлял на влюбленных в него челябинок крупные автокредитыОскар-2017: «Ла-Ла Ленд» с 14 номинациями повторил рекорд «Титаника» и «Все о Еве» – ПОЛНЫЙ СПИСОКБелый дом призвал оставить в покое младшего сына ТрампаСемилетняя девочка из Алеппо написала открытое письмо ТрампуStart Up. Sartoria Enzo: Раззаг Бабаев об азербайджанском ателье мужской одежды с «итальянским акцентом» – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 января17:35 Курс маната к доллару на четверг, 26 января17:32 Самолет AZAL вылетит из Лондона без задержанных бортпроводников – ОБНОВЛЕНО17:24 Минфин об исполнении госбюджета Азербайджана в 2016 году17:16 Shaping Davos: Baku: новые возможности для молодежи за счет занятости - ФОТО17:08 «Гордость и предубеждение» покорившего Турцию азербайджанского дизайнера Руфата Исмайлова – ФОТО17:00 В США в отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках16:59 В Кувейте казнили члена королевской семьи16:52 Эрдоган: Позиция Турции в отношении севера Сирии зависит от степени угрозы16:43 Депутат: Указ Президента положительно повлияет на уровень жизни вынужденных переселенцев16:42 Бинали Йылдырым: Шаги Анкары повысили престиж Турции в регионе16:32 Очередной случай гибели военнослужащего в рядах ВС Армении16:26 Армяне попытались купить за коньяк отказ украинского докладчика ПАСЕ признавать Нагорный Карабах азербайджанским16:15 Азербайджанец назначен вице-премьером Башкортостана16:06 Агентство A.M. Best Global подтвердило кредитные рейтинги PAŞA Sığorta15:58 Сегодня азербайджанская молодежь пытается быть похожей на героев зарубежных фильмов – Депутат