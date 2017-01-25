В США в отношении корреспондента RT Александра Рубинштейна, освещавшего протесты в день инаугурации Дональда Трампа, заведено дело об участии в массовых беспорядках.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное — не навредить нашему коллеге», — заявили в пресс-службе RT.

Отмечается, что максимальное наказание по данному обвинению — тюремное заключение сроком до десяти лет или штраф в размере $25 тыс.

В день инаугурации президента США Дональда Трампа корреспондент RT Александр Рубинштейн, освещавший протесты в Вашингтоне, был задержан полицией. Он был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в отделение несмотря на то, что показал своё удостоверение журналиста.

Союз журналистов России (СЖР) готов оказать всю необходимую помощь задержанному при беспорядках в Вашингтоне корреспонденту RT Александру Рубинштейну; в союзе считают, что обвинение, предъявленное ему, не выдерживает никакой критики, и на предстоящем суде оно будет снято, заявил РИА Новости секретарь СЖР, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

«Обвинение в участии в массовых беспорядках, предъявленное нашему коллеге, тоже не выдерживает никакой критики, поэтому мы практически уверены, что на предстоящем суде обвинение с нашего коллеги, как и с американского журналиста Эвана Энджела, будет снято. RT уже заявил о том, что использует все возможности для защиты своего сотрудника, со своей стороны мы также готовы оказать коллеге любую необходимую помощь и поддержку, которая может потребоваться», — заявил Шафир.

«Массовые протесты и беспорядки в день инаугурации нового главы государства – очень острый и опасный момент, можно представить себе градус напряженности и агрессии со стороны как протестующих, так и полиции. Судя по имеющейся информации, её жертвами стали как наши коллеги-журналисты, так и ряд других людей, не участвовавших в протестных акциях и просто оказавшихся рядом», — отметил он.

Однако, по его словам, это никоим образом не отменяет того факта, что «задержание журналиста – пример полицейского произвола». «Оно было произведено неправомерно: Александр Рубинштейн предъявил сотрудникам полиции свое удостоверение журналиста», — пояснил Шафир.