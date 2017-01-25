USD1.8559
EUR1.9957
RUB0.0312
Brent55.52
WTI52.98
Золото1 216.77
S&P 500 Index2 265.20
Nikkei 22518 834.64
В мире

Палестинцы осудили новые поселенческие стройки Израиля 25.01.2017 04:54

Представитель палестинского лидера Набиль Абу Рудейна предупредил, что новые поселенческие стройки, санкционированные властями Израиля, приведут к росту экстремизма и террора, осложнят попытки реанимировать ближневосточный мирный процесс.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман во вторник утвердили возведение или распорядились ускорить планирование 2,5 тысячи единиц жилья в различных еврейских поселениях Западного берега реки Иордан.

"Это решение станет помехой для всякой попытки восстановить безопасность и стабильность, будет способствовать росту экстремизма и терроризма, затруднит любые усилия, направленные на запуск мирного процесса", — цитирует Абу Рудейну официальное палестинское агентство ВАФА.

Строительные планы Израиля пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса назвал "вызовом, провокацией и пренебрежением по отношению к арабскому миру и международному сообществу". Он призвал дать на них "реальный и серьезный" ответ.

В конце прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой деятельности и требованием ее прекращения. Израиль отказался выполнять документ и связывает с приходом к власти в США Дональда Трампа надежды на ослабление внешнего давления.

Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

РИА Новости

93количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бэррон Трамп: все о младшем сыне нового президента США – ФОТО – ВИДЕОУволен сотрудник дорожной полиции, снявший на видео мольбы водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОТиффани Трамп: 10 фактов о младшей дочери президента США – ФОТОСМИ: сценаристку американского шоу уволили из-за твита о сыне ТрампаМаленькая Хатун заболела лейкозом после гриппа. Ее жизнь в опасности - ФОТОДизайнера Ральфа Лорена бойкотируют в соцсетях за сотрудничество с Меланией Трамп – ФОТОДекан БГУ поддержал своего заместителя, пригрозившего студентам выговором за критику в соцсетях - АУДИОПевица Нюша выходит замуж – ФОТОСМИ: США в последние часы работы Обамы тайно отправили Палестине $221 млнВыделено 4 млн манатов на восстановление села, освобожденного от оккупации

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 января05:25 Трамп на выступлении в конгрессе поделится своим видением развития США04:54 Палестинцы осудили новые поселенческие стройки Израиля04:22 Белый дом: желание Трампа улучшить отношения с РФ отвечает интересам США03:51 Мэра Рима вызвали в прокуратуру в связи громким коррупционным делом03:20 Президент Молдавии выступил против иностранных военных на территории страны02:50 Порошенко отказался общаться с российскими журналистами в Хельсинки02:19 Столкновения армии Южного Судана с повстанцами возобновились, сообщила ООН01:48 Число жертв схода снежной лавины на отель в Италии достигло 17 человек01:16 Хагани Мамедов рассказал о подготовке судей – ВИДЕО01:00 В принятой в ПАСЕ резолюции вновь подтверждена территориальная целостность Азербайджана00:45 «Габала» обыграла «Шкендию»00:26 Саудовские силовики задержали 16 человек по подозрению в связях с боевиками24 января23:58 Генсек Совета Европы: «Возвращение тела азербайджанского солдата стало бы знаменательным жестом»23:37 Президент Молдавии настаивает на проведении досрочных выборов в парламент23:04 Парламент Бельгии отверг проект резолюции за отмену санкций против России