Представитель палестинского лидера Набиль Абу Рудейна предупредил, что новые поселенческие стройки, санкционированные властями Израиля, приведут к росту экстремизма и террора, осложнят попытки реанимировать ближневосточный мирный процесс.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман во вторник утвердили возведение или распорядились ускорить планирование 2,5 тысячи единиц жилья в различных еврейских поселениях Западного берега реки Иордан.

"Это решение станет помехой для всякой попытки восстановить безопасность и стабильность, будет способствовать росту экстремизма и терроризма, затруднит любые усилия, направленные на запуск мирного процесса", — цитирует Абу Рудейну официальное палестинское агентство ВАФА.

Строительные планы Израиля пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса назвал "вызовом, провокацией и пренебрежением по отношению к арабскому миру и международному сообществу". Он призвал дать на них "реальный и серьезный" ответ.

В конце прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой деятельности и требованием ее прекращения. Израиль отказался выполнять документ и связывает с приходом к власти в США Дональда Трампа надежды на ослабление внешнего давления.

Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

РИА Новости