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В мире

Белый дом: желание Трампа улучшить отношения с РФ отвечает интересам США 25.01.2017 04:22

США Дональд Трамп стремится наладить отношения с РФ, несмотря на критику, поскольку это отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Потому что он умеет заключать сделки, он будет заключать сделки в интересах США", — ответил Спайсер на вопрос журналистов, почему, несмотря на критику Трамп все равно стремится наладить отношения с РФ.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что постарается "поладить" с Россией. В пятницу он вступил в должность президента США. Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму. В своей речи на инаугурации Трамп заявил, что США намерены "усилить старые союзы и создать новые, чтобы объединить цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом".

РИА Новости

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