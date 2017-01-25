США Дональд Трамп стремится наладить отношения с РФ, несмотря на критику, поскольку это отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Потому что он умеет заключать сделки, он будет заключать сделки в интересах США", — ответил Спайсер на вопрос журналистов, почему, несмотря на критику Трамп все равно стремится наладить отношения с РФ.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что постарается "поладить" с Россией. В пятницу он вступил в должность президента США. Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму. В своей речи на инаугурации Трамп заявил, что США намерены "усилить старые союзы и создать новые, чтобы объединить цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом".

РИА Новости