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В мире

В Кувейте казнили члена королевской семьи 25.01.2017 16:59

В Кувейте приведены в исполнение семь смертных приговоров, в том числе повешен член королевской семьи - принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах, которого признали виновным в убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием, сообщает в среду государственное агенство KUNA.

По его данным, в числе казненных были другие граждане Кувейта, Бангладеш, Филиппин, Эфиопии и Египта. Так, гражданку Кувейта приговорили к смерти за убийство на свадьбе более 40 женщин и детей после того, как ее муж решил взять вторую жену.

Кроме того, среди приговоренных к казни была филиппинская домработница, которую, несмотря на отрицание вины, осудили за убийство дочери своего работодателя.

INTERFAX.RU

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