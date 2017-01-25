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В мире

Президент Молдавии выступил против иностранных военных на территории страны 25.01.2017 03:20

Президент Молдавии Игорь Додон заявил на пресс-конференции во вторник, что выступает против присутствия на территории республики иностранных войск и открытия Бюро связи НАТО.

"Категорически против открытия Бюро связи НАТО в Кишиневе. В Молдавии, как нейтральном государстве, не должно быть офиса НАТО или каких-либо других организаций. У многих вызвало опасение, что открытие бюро по связи — это первый шаг для вступления республики в НАТО", — сказал Додон.

По его словам, он надеется, что руководство НАТО выскажет свою позицию о нейтралитете Молдавии. "Идеально было бы подписать декларацию об этом (о нейтралитете Молдавии – ред.)", — сказал Додон, подчеркнув, что республика не должна быть вовлечена в какие-либо конфликты.

"Молдавия после объединения и решения приднестровского конфликта будет страной без иностранных войск… Миротворческие силы, да, но не иностранные войска НАТО", — сказал Додон.

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее новый президент Молдавии Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.

РИА Новости

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