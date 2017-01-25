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В мире

Столкновения армии Южного Судана с повстанцами возобновились, сообщила ООН 25.01.2017 02:19

ООН сообщила о возобновлении столкновений между армией Южного Судана и силами оппозиции в двух районах страны.

По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, миссия ООН в Южном Судане получила сообщения о столкновениях в течение выходных между Народно-освободительной армией Судана и повстанцами в Центральной и Восточной экваториальных провинциях.

"Миссия ООН уточняет сообщения об убитых мирных жителях и перемещенных лицах рядом с границей", — сказал Дюжаррик журналистам.

Он уточнил, что под защитой ООН остаются около 224 тысяч мирных жителей.

Южный Судан стал отдельным от Судана государством в 2011 году. Позднее в новой стране возник вооруженный конфликт между президентом Сальвой Кииром и оппозицией во главе с мятежным вице-президентом Риеком Машаром. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но в 2016 году столкновения вспыхнули вновь.

РИА Новости

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