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В мире

Число жертв схода снежной лавины на отель в Италии достигло 17 человек 25.01.2017 01:48

Пожарные, участвующие в поисковой операции в итальянском горном отеле Rigopiano, на который 18 января сошла снежная лавина, во вторник вечером извлекли из-под снежных завалов тело еще одной погибшей женщины, общее число жертв достигло 17 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей.

ЧП произошло в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших. В настоящее время еще 12 человек официально считаются пропавшими без вести.

РИА Новости

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