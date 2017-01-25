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В мире

Выступавшую против Трампа пассажирку выгнали из самолета - ВИДЕО 25.01.2017 13:30

Пассажирку американской авиакомпании сняли с рейса после ее ссоры с попутчиком, поддерживающим нового президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает портал Airlive, опубликовавший видео случившегося.

Женщина, личность которой не раскрывается, сначала попросила стюардессу отсадить от нее мужчину, являющегося сторонником Трампа. «Вы положили палец этого человека на ядерную кнопку», — заявила она соседу. Затем бортпроводница попросила путешественницу выйти из самолета. Это решение пассажиры поддержали громкими возгласами «США!».

По информации BBC News, инцидент произошел на рейсе Alaska Airlines. В авиакомпании заявили, что одобряют действия своей сотрудницы. 

Lenta.Ru

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