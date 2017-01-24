Действующая сотрудница полиции США, 32-летняя Саманта Сепулведа покорила социальные сети откровенными снимками.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Spletnik.ru, Саманта в свободное от поимки преступников время строит карьеру в модельном бизнесе, снимаясь в Англии, Австралии, Испании и других странах. Под классической формой полицейского девушка носит соблазнительное кружевное белье, которое демонстрирует в социальных сетях. На страницу Саманты подписано уже более 155 тысяч человек, а после того, как о девушке написали западные СМИ, рост фолловеров постоянно увеличивается.

Саманта Сепулведа переехала в США из Доминиканской Республики в возрасте 5 лет. В 2010 году она вступила в ряды стражей порядка, а три года спустя ее друг, который занимается производством одежды и нижнего белья, пригласил ее поучаствовать в модном показе. Шоу дало старт модельной карьере Саманты. Девушка в целях конфиденциальности отказалась назвать департамент, в котором она трудится, однако журналистам удалось выяснить, что Саманта работает в полиции города Фрипорт и получает 143 тысячи долларов в год.

Саманта признается, что соблазнительная внешность часто помогает ей в работе: «Я постоянно надеваю на мужчин наручники, они просто отказываются драться со мной».

Рост девушки всего 159 сантиметров, но безобидный внешний вид не мешает ей эффективно выполнять свою работу.

«Когда преступники видят офицера-женщину, они проявляют меньше агрессии», - считает Саманта.

На службе С.Сепулведа старается выглядеть максимально серьезно: минимум макияжа, волосы собраны в пучок, все пуговицы на рубашке застегнуты. Однако этих мер недостаточно, чтобы скрыть привлекательность Саманты.

Однажды она и ее напарник преследовали человека, который избил жену и угрожал офицерам полиции. Когда нарушитель закона увидел Саманту, он замер на месте и сказал: «Святые небеса! Ты самая красивая сотрудница полиции, которую я видел. Можно позвать тебя на свидание?».

Романтика на этом закончилась — Саманта надела на обескураженного преступника наручники и отправила его в отделение полиции.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @sammysep