Семья 45-го президента США Дональда Трампа многочисленна: он женат в третий раз, у него пятеро детей и восемь внуков.

Все представители обширного клана Трамп привыкли находиться в фокусе внимания, в особенности супруга Дональда Мелания и старшая дочь Иванка. Другим же членам семьи внимания достается чуть меньше - тем интереснее узнать их поближе. Ниже приведено 10 интересных фактов о младшей дочери американского президента - 23-летней Тиффани Трамп.

1. Тиффани Ариана Трамп, появившаяся на свет 13 октября 1993 года, - единственный общий ребенок Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплз. Отношения Дональда и Марлы начались в конце 80-х, когда он еще был официально женат на своей первой супруге Иване, а 26-летняя Марла только начинала строить карьеру модели и актрисы. Пара скрывала свой роман от общественности более двух лет: Дональд и Марла появлялись на одних и тех же мероприятиях, но всегда приезжали по отдельности, а для длительных встреч использовали отель Трампа в Атлантик-Сити и пентхаус в Аспене. Игра в прятки продолжалась до тех пор, пока Трамп не завершил свой брак официально. Перед тем как Ивана узнала о новой пассии Трампа, он подписал с ней новый брачный контракт. Этот факт стал поводом для длительных судебных тяжб: Ивана еще долго не желала мириться с тем, что вместо 26 миллионов долларов она получила при разводе лишь десять.

Дональд Трамп и Марла Мейплз

Свадьба Дональда Трампа и Марлы Мейплз, 1992 год

Дональд Трамп и Марла Мейплз с дочерью Тиффани на обложке Vanity Fair, март 1994 года

Марла Мейплз наблюдала за инаугурацией бывшего супруга Дональда Трампа из толпы, на улицах Вашингтона

2. Дональд и Марла назвали дочь в честь ювелирного бренда Tiffany & Co. Это произошло спустя 11 лет после того, как Дональд Трамп построил в Нью-Йорке на Манхэттене свой 58-этажный небоскреб Trump Tower по соседству с легендарным бутиком Tiffany & Co на углу 5-й авеню и 57-й улицы.

3. Семейная жизнь Дональда Трампа и Марлы Мейплз продлилась 6 лет. В 1999 году они оформили развод, и Марла вместе с дочерью переехала жить в Лос-Анджелес. Тиффани виделась с отцом не так часто, как его дети от первого брака. В связи с этим в начале президентской гонки в СМИ появились публикации о «четвертом ребенке Трампа, который всегда оставался в тени». Весной 2016 года Тиффани переехала в Нью-Йорк, а летом выступила на Национальном съезде Республиканской партии в поддержку своего отца.

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4. Тиффани Трамп изучала социологию и урбанистику в Пенсильванском университете. Сейчас Тиффани готовится пойти по стопам своей старшей сестры Иванки и поступить в один из университетов Лиги плюща (Ассоциации восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США). По слухам, выбор Тиффани уже пал на Гарвард, где она планирует изучать юриспруденцию.

Тиффани Трамп с сестрой Иванкой Трамп на выпускном в Пенсильванском университете, 2016 год

Тиффани Трамп с матерью на выпускном

5. В 2014 году Тиффани Трамп выпустила свой первый и пока единственный сингл - Like a Bird. В интервью Опре Уинфри Тиффани рассказывала, что музыка - это ее большая страсть.

«Это то, что всегда было мне дорого. Пока это хобби, но в будущем я хотела бы заниматься этим профессионально», - заявила Тиффани, еще не зная, что ее отец станет новым президентом США и ей, по всей видимости, придется забыть о своих музыкальных амбициях - по крайней мере, на срок его правления.

6. Все женщины Дональда Трампа так или иначе связаны с миром моды. Первая супруга - Ивана - начинала свою карьеру как фотомодель. Вторая - Марла - участвовала в конкурсах красоты, нынешняя первая леди США - Мелания - также познакомилась с Трампом в разгар своей модельной карьеры. Дочери Дональда унаследовали модельные параметры своих матерей. Рост Иванки - 180 сантиметров; в 90-е она несколько раз участвовала в показах. Неудивительно, что попробовать себя на подиуме решила и Тиффани Трамп. В феврале 2016 года она приняла участие в показе дизайнера и вместе с тем своего друга детства Эндрю Уоррена.

Тиффани Трамп на показе Just Drew, 2016 год

Иванка Трамп на показе Vivienne Westwood, 1999 год

Иванка Трамп на показе Marc Bouwer

7. Тиффани поддерживает хорошие отношения со своими братьями - Дональдом-младшим, Эриком, Бэрроном - и сестрой Иванкой. Так, в одном из недавних интервью Иванка Трамп рассказывала: «Мы всегда были близки с Тиффани. А теперь, когда она живет в Нью-Йорке, мы можем видеться чаще. Время от времени она ездит с нами за город на уикенд. Я люблю ее, она очень хороший человек».

Между тем, отношения бывших жен Дональда Трампа не претерпели изменений даже по прошествии нескольких десятилетий. Несколько лет назад Марла Мейплз попыталась принести свои публичные извинения Иване, на что та ответила: «Конечно, я не прощу ее. Она разрушила мою семью».

Архивная фотография Тиффани и Мелании Трамп

Тиффани Трамп с младшим сыном Иванки Трамп

Марла Мейплз и Тиффани Трамп, 2006 год

8. В близких приятелях Тиффани Трамп сплошь «золотая молодежь»: сыновья Стефани Сеймур - Питер и Харри Брант, племянница Джона Кеннеди Кира Кеннеди, прапраправнучка художника Анри Матисса - Гайя Матисс и многие другие. Встречаться они предпочитают в самых модных заведениях Нью-Йорка или на домашних вечеринках, фотографии с которых Тиффани публикует в своем Instagram.

Тиффани Трамп с другом

Тиффани Трамп с подругами

Тиффани Трамп и Эндрю Уоррен

9. Активность Тиффани Трамп в социальных сетях значительно возросла за последний год. Увеличилось и количество ее подписчиков. Еще в начале 2016 года у нее было 100 тысяч фолловеров в Instagram, тогда как сейчас их уже 630 тысяч. Тиффани постит фотографии из путешествий, снимки с официальных мероприятий и различных спортивных событий, а рядом с ней чаще всего ее друзья, мама или бойфренд Росс Механик. Дональд Трамп для фотографий с дочерью позирует крайне редко.

10. Уже больше года сердце Тиффани Трамп не свободно. Бойфренда младшей дочери президента зовут Росс Механик, ему 22 года и он сын известного нью-йоркского адвоката Джонатана Механика. Что самое интересное, семья Росса когда-то поддерживала демократическую партию, а сам Росс фолловил и лайкал посты Хиллари Клинтон в Facebook. Впрочем, то было раньше. В этом году бойфренд Тиффани оканчивает факультет информатики в Пенсильванском университете и имеет все шансы стать еще ближе к Трампам: недавно Росс Механик проходил стажировку в it-компании Джареда Кушнера, супруга Иванки Трамп.

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