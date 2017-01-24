Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет настаивать на проведении досрочных парламентских выборов путем внесения изменений в конституцию страны.

"Одна из моих целей — настаивать на досрочных парламентских выборах. Вместе с юристами при аппарате президента мы нашли юридические пути для этого. Мы предложим изменения в конституцию так, чтобы президент мог распускать парламент", — сказал Додон во вторник на пресс-конференции.

Согласно конституции страны, на данный момент парламент республики можно распустить двумя способами. В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент Молдавии после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Высший законодательный орган может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

Додон отметил, что намерен предложить третий вариант – роспуск высшего законодательного органа президентом Молдавии.

"Этот проект мы предложим в парламент. Однако парламентское большинство на это не пойдет. Поэтому мы организуем общенациональный референдум… Прошу только одного права — распустить парламент. Речь о создании президентской республики не идет", — сказал президент.

РИА Новости