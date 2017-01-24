USD1.8559
EUR1.9957
RUB0.0312
Brent55.52
WTI52.98
Золото1 216.77
S&P 500 Index2 265.20
Nikkei 22518 834.64
В мире

Президент Молдавии настаивает на проведении досрочных выборов в парламент 24.01.2017 23:37

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет настаивать на проведении досрочных парламентских выборов путем внесения изменений в конституцию страны.

"Одна из моих целей — настаивать на досрочных парламентских выборах. Вместе с юристами при аппарате президента мы нашли юридические пути для этого. Мы предложим изменения в конституцию так, чтобы президент мог распускать парламент", — сказал Додон во вторник на пресс-конференции.

Согласно конституции страны, на данный момент парламент республики можно распустить двумя способами. В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов, президент Молдавии после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. Высший законодательный орган может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

Додон отметил, что намерен предложить третий вариант – роспуск высшего законодательного органа президентом Молдавии.

"Этот проект мы предложим в парламент. Однако парламентское большинство на это не пойдет. Поэтому мы организуем общенациональный референдум… Прошу только одного права — распустить парламент. Речь о создании президентской республики не идет", — сказал президент.

РИА Новости

229количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бэррон Трамп: все о младшем сыне нового президента США – ФОТО – ВИДЕОТиффани Трамп: 10 фактов о младшей дочери президента США – ФОТОУволен сотрудник дорожной полиции, снявший на видео мольбы водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСМИ: сценаристку американского шоу уволили из-за твита о сыне ТрампаМаленькая Хатун заболела лейкозом после гриппа. Ее жизнь в опасности - ФОТОДизайнера Ральфа Лорена бойкотируют в соцсетях за сотрудничество с Меланией Трамп – ФОТОДекан БГУ поддержал своего заместителя, пригрозившего студентам выговором за критику в соцсетях - АУДИОПевица Нюша выходит замуж – ФОТОСМИ: США в последние часы работы Обамы тайно отправили Палестине $221 млнАТВ: «Лавров ответил на вопрос азербайджанского журналиста как глава МИД Армении» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 января00:45 «Габала» обыграла «Шкендию»00:26 Саудовские силовики задержали 16 человек по подозрению в связях с боевиками24 января23:58 Генсек Совета Европы: «Возвращение тела азербайджанского солдата стало бы знаменательным жестом»23:37 Президент Молдавии настаивает на проведении досрочных выборов в парламент23:04 Парламент Бельгии отверг проект резолюции за отмену санкций против России22:43 Уволен сотрудник дорожной полиции, снявший на видео мольбы водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО22:19 Утвержден порядок выплаты единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев21:58 Комитет сената утвердил Никки Хейли постпредом США при ООН21:37 Комитет сената утвердил кандидатуру Росса на главу Минторговли США21:14 Из бразильской тюрьмы во время бунта сбежали 200 заключенных20:48 Трамп подписал указ о возобновлении энергопроектов Keystone и Dakota Access20:35 Президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении 25-й годовщины Ходжалинского геноцида20:23 Стали известны сроки распределения студентов университетов «Тафаккюр» и «Кавказ» в другие вузы - ВИДЕО20:00 СМИ: Трамп проводит много времени за чтением газет и просмотром телевизора19:42 В АУАС отметили юбилей Азиза Алиева – ФОТО