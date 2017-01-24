Комитет по иностранным делам сената США во вторник утвердил кандидатуру Никки Хейли на должность постоянного представителя США при ООН, передает агентство Рейтер.

Кандидатура Хейли, предложенная президентом США Дональдом Трампом, была утверждена единогласно, несмотря на обеспокоенность некоторых сенаторов-демократов по поводу отсутствия у нее опыта дипломатической работы.

Теперь за кандидатуру Хейли предстоит проголосовать полному составу сената, большинство в котором контролируют республиканцы. С учетом такой безоговорочной поддержки в профильном комитете ожидается, что решение будет принято в ее пользу.

Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина с 2011 года.

РИА Новости