Комитет сената по коммерции, науке и транспорту утвердил во вторник Уилбура Росса, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на пост главы Минторговли США, следует из итогов голосования комитета.

Теперь его кандидатуру должен утвердить полный состав сената. В ходе дискуссии лишь несколько сенаторов высказали опасения, что в процессе деятельности Росса может возникнуть конфликт интересов. Однако кандидатура была утверждена большим количеством голосов.

Слушания по кандидатуре американского бизнесмен Уилбура Росса в этом комитете прошли 18 января и продлились около пяти часов.

РИА Новости