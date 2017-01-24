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В мире

Комитет сената утвердил кандидатуру Росса на главу Минторговли США 24.01.2017 21:37

Комитет сената по коммерции, науке и транспорту утвердил во вторник Уилбура Росса, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на пост главы Минторговли США, следует из итогов голосования комитета.

Теперь его кандидатуру должен утвердить полный состав сената. В ходе дискуссии лишь несколько сенаторов высказали опасения, что в процессе деятельности Росса может возникнуть конфликт интересов. Однако кандидатура была утверждена большим количеством голосов.

Слушания по кандидатуре американского бизнесмен Уилбура Росса в этом комитете прошли 18 января и продлились около пяти часов.

РИА Новости

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