В бразильском штате Сан-Паулу не менее 200 заключенных сбежали из тюрьмы «Бауру» во время бунта.

Об этом во вторник, 24 января, сообщает Uol Noticias.

Отмечается, что в ходе беспорядков в тюрьме был устроен пожар, в результате которого многим удалось скрыться. По словам полицейских, 79 заключенных удалось задержать практически сразу, остальные находятся в бегах. Их точное число не сообщается.

За последнее время в тюрьмах Бразилии произошло несколько крупных бунтов. Зачастую они возникают из-за конфликтов противоборствующих преступных кланов.

1 января в бразильском городе Манаус (штат Амазонас) в результате крупнейшего тюремного бунта были убиты более 50 человек. По данным силовиков, причиной стало противостояние между бандами, контролирующими торговлю наркотиками.

Lenta.ru