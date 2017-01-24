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В мире

Трамп подписал указ о возобновлении энергопроектов Keystone и Dakota Access 24.01.2017 20:48

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов Keystone и Dakota Access, сообщает агентство Рейтер.

Подписывая указ относительно первого проекта, Трамп заявил, что "мы намерены заново провести переговоры (с Канадой – ред.) по некоторым условиям". Также он сообщил, что будут заново рассмотрены условия строительства нефтепровода Dakota Access, который пройдет по территории нескольких штатов США.

Президент США Барак Обама заявил в ноябре 2015 года, что Вашингтон откажется от строительства нефтепровода Keystone из канадской провинции Альберта в США, так как проект не принесет существенных выгод американской экономике и подорвет "глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата". Противники такого решения заявляли, что проект способен дать толчок к развитию американской промышленности, обеспечив ее энергоресурсами.

Против строительства нефтепровода Dakota Access в американском штате Северная Дакота ранее выступали несколько сотен активистов. Они опасались, что оно может негативно сказаться на качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. Маршрут пролегает по территории штатов Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс. В декабре 2016 года власти США пошли навстречу многомесячным протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 человек.

РИА Новости

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