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В мире

Акция протеста «молочников» в Брюсселе - ФОТО 24.01.2017 09:04

Фермеры со всего Европейского союза распылили сухое молоко у здания Совета Европы в Брюсселе в знак протеста из-за кризиса в молочной отрасли.

Об этом сообщает издание Le Soir.

Как пишет издание, в Брюсселе сейчас проходит встреча министров сельского хозяйства стран ЕС, поэтому порядка 150 производителей молочной продукции собрались в столице Бельгии, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. По мнению представителя Европейского молочного союза Эрвина Шопжеса, «фермеры настолько напуганы кризисом, что только реальный рост цен и долгосрочная стабильность на рынке могут сохранить сектор производства молочных продуктов во всех странах ЕС».

Отмечается, что многие фермеры оказались на грани банкротства за последний год.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Gazeta.Ru, РИА Новости

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