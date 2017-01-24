Фермеры со всего Европейского союза распылили сухое молоко у здания Совета Европы в Брюсселе в знак протеста из-за кризиса в молочной отрасли.

Об этом сообщает издание Le Soir.

Как пишет издание, в Брюсселе сейчас проходит встреча министров сельского хозяйства стран ЕС, поэтому порядка 150 производителей молочной продукции собрались в столице Бельгии, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. По мнению представителя Европейского молочного союза Эрвина Шопжеса, «фермеры настолько напуганы кризисом, что только реальный рост цен и долгосрочная стабильность на рынке могут сохранить сектор производства молочных продуктов во всех странах ЕС».

Отмечается, что многие фермеры оказались на грани банкротства за последний год.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Gazeta.Ru, РИА Новости