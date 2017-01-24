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СМИ: Трамп проводит много времени за чтением газет и просмотром телевизора 24.01.2017 20:00

Новый президент США Дональд Трамп проводит большое количество времени за прочтением газет и новостных шоу по телевизору, пишет во вторник газета Hill со ссылкой на медиакомпанию Axios.

По данным издания, еще до того как Трамп стал президентом США, он, вооружившись ручкой, каждое утро читал выпуски изданий New York Times, New York Post, просматривал Wall Street Journal. Возможно, теперь он начнет читать и Washington Post. Также члены его команды распечатывали для него материалы газет с упоминанием его имени.

Кроме того новый глава США много смотрит новостные телепередачи на каналах MSNBC, Fox и CNN. При этом он редко читает книги. Также, как отмечает газета, Трамп не следит за новостной лентой в микроблоге Twitter несмотря на то, что сам оставляет там много сообщений.

Трамп вступил в должность в пятницу.

РИА Новости

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